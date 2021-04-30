В Северной Осетии объединили Минстрой и министерство ЖКХ

ВЛАДИКАВКАЗ. 30 апреля . /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил объединить в одну структуру министерство строительства и архитектуры и министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По поручению Сергея Меняйло министерство строительства и архитектуры и министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики объединяются в одну структуру. Проект соответствующего нормативного акта представил первый заместитель руководителя администрации Виктор Ортабаев", - говорится в сообщении.

Все текущие дела Минстроя возложены на главу министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева.

Ведомство будет исполнять функции по реализации госполитики в области строительства, архитектуры, жилищной политики, реализации бюджетных инвестиций в объекты капстроительства, исполнять функции госзаказчика и другие.