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В Северной Осетии объединили Минстрой и министерство ЖКХ

Все текущие дела Минстроя возложены на главу министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева

ВЛАДИКАВКАЗ. 30 апреля . /ТАСС/. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил объединить в одну структуру министерство строительства и архитектуры и министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По поручению Сергея Меняйло министерство строительства и архитектуры и министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики объединяются в одну структуру. Проект соответствующего нормативного акта представил первый заместитель руководителя администрации Виктор Ортабаев", - говорится в сообщении.

Все текущие дела Минстроя возложены на главу министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Майрана Тамаева.

Ведомство будет исполнять функции по реализации госполитики в области строительства, архитектуры, жилищной политики, реализации бюджетных инвестиций в объекты капстроительства, исполнять функции госзаказчика и другие.

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