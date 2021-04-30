МИД РФ призвал ОБСЕ и СЕ требовать от Киева расследования событий в Одессе в 2014 году

30 апреля. /ТАСС/. Россия призывает Совет Европы и ОБСЕ добиваться от Украины проведения честного расследования массового преступления национал-радикалов в Одессе в 2014 году. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вновь призываем Совет Европы, ОБСЕ и другие профильные международные структуры добиваться от Киева проведения честного беспристрастного расследования упомянутых массовых преступлений в полном соответствии с международными обязательствами Украины, - говорится в комментарии. - Кровавая бойня в Одессе и другие преступления национал-радикалов не должны сойти с рук их организаторам и палачам, которые должны получить заслуженное наказание".

Захарова обратила внимание, что Совет Европы был одной из немногих организаций, в рамках который была предпринята попытка провести расследование случившегося в Одессе. "В 2014 году по инициативе генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда мандат Международной консультативной группы по содействию расследованию правонарушений на Украине, который первоначально касался событий на киевском майдане, был с согласия украинской стороны расширен на одесские события. В опубликованном 4 ноября 2015 года докладе этой Группы был констатирован неудовлетворительный характер расследования, его несоответствие Европейской конвенции по правам человека и практике Европейского суда по правам человека", - напомнила дипломат.

По ее словам, с тех пор результаты работы Международной консультативной группы не получили должного развития. "Руководство и структуры Совета Европы, позиционирующего себя в качестве ведущей правочеловеческой организации, закрывают глаза на отсутствие прогресса в расследовании и отправлении правосудия в отношении организаторов массовой гибели людей на майдане и в Одессе. Такая пассивность подрывает доверие к Совету Европы, обесценивает его правочеловеческий авторитет по другим сюжетам", - подчеркнула Захарова.

Как указала официальный представитель, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, работающая на Украине уже семь лет, "не может сколь-нибудь внятно доложить об оценках хода расследования одесской трагедии, ограничиваясь информацией о наблюдении за митингами в связи с годовщиной трагических событий". "Во время трагедии в Доме профсоюзов Миссия уже работала на Украине и не могла не заметить происходящее. Если наблюдатели обладают какой-то информацией об этом преступлении и ходе или, точнее, саботаже его расследования, то они по непонятным для нас причинам не предают ее огласке", - добавила она.

Дипломат отметила, что с государствами - участниками ОБСЕ, которые создали и финансируют эту Миссию, наблюдатели подобными сведениями не делятся. "Это касается и расследования дела "снайперов майдана", в отношении которого в открытых источниках уже всплыло столько деталей, что хватило бы на несколько докладов ОБСЕ", - пояснила Захарова.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.