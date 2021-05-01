Постпред РФ: участники встречи с США по ядерной сделке настроены на ее восстановление

ВЕНА, 1 мая. /ТАСС/. Представители стран - участниц международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) на неофициальной встрече с делегацией США в Вене подтвердили безоговорочный настрой на восстановление ядерной сделки. Об этом сообщил в субботу ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, возглавляющий российскую делегацию на консультациях в австрийской столице.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Участники встречи подтвердили безоговорочный настрой на восстановление ядерной сделки", - сказал он, комментируя результаты встречи с американской стороной, которая прошла без участия Ирана.

По словам Ульянова, есть общий настрой на успешное завершение переговоров, американцы подтвердили такую позицию. "Все отдают себе отчет в том, что предстоит еще решить массу проблем. Но все ориентируются на то, чтобы приложить все усилия для завершения переговоров в текущем месяце как можно скорее", - подчеркнул он.

Российская делегация провела в субботу в Вене встречу с представителями Ирана, которые подтвердили деловой настрой на достижение качественного результата в деле полного восстановления ядерного соглашения, сообщил Ульянов.

"Была сегодня двусторонняя встреча российской и иранской делегаций. Она подтвердила, что иранская сторона сохраняет очень деловой настрой на достижениее скорейшего качественного результата в деле полного восставновления ядерной сделки", - отметил Ульянов.

Ранее Ульянов сообщил в Twitter, что делегации России, Великобритании, Германии, Китая и Франции провели неофициальную встречу с делегацией США в Вене без участия Ирана, представители которого все еще не готовы к прямым контактам с американской стороной. По его словам, состоялся полезный обмен мнениями.

В Вене с начала апреля идет переговорный процесс с целью восстановления реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Регулярные очные заседания проводит Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки", которая в субботу обсудит промежуточные результаты ведущейся работы.

Участники консультаций также ведут работу на неформальных встречах в разных форматах, в том числе на уровне экспертов в составе трех рабочих групп. Представители стран - участниц СВПД проводят консультации и с делегацией США, которая находится в Вене. Прямые переговоры США с представителями Ирана в Вене не ведутся.