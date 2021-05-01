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Отставки и назначения

Путин освободил от должности замглавы МЧС Павла Барышева

Он занимал этот пост со 2 февраля 2017 года
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ Павла Барышева. Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Барышев был назначен заместителем главы ведомства 2 февраля 2017 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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