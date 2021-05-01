Володин призвал правительство и ЦБ услышать диалог депутатов и их избирателей на улицах

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству и ЦБ РФ следовало бы прислушаться к диалогу, который депутаты ведут с жителями своих избирательных округов.

В своем Telegram-канале в субботу спикер рассказал о проблемах, затронутых в ходе его недавней поездки в Саратов, включая беседу с ветераном труда Анной Александровной, видеозапись которой активно обсуждалась в СМИ. Володин заметил, что в ходе поездок в округ жители постоянно обсуждают с ним волнующие их проблемы. "Возможно, у кого-то возникнет вопрос: а правильна ли такая форма работы? На мой взгляд, не только правильна, но и необходима", - подчеркнул он.

"Потому что все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, - это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти", - продолжил спикер.

По его мнению, "коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются". "Все говорят о необходимости разговаривать с людьми, слушать и слышать их, но правильно было бы услышать и тот диалог, который идет с избирателями у депутатов в ходе встреч в регионах и в Госдуме, когда депутаты задают вопросы, заслушивая министров. Они непридуманные", - написал Володин.

"Это то, о чем спрашивают наши избиратели, граждане нашей страны - вот такие бабушки, как Анна Александровна, молодые люди. И ждут от нас, что эти темы мы обозначим и перед председателем Центрального банка, генеральным прокурором, министрами", - резюмировал спикер, добавив, что "в этом и заключается суть представительной демократии, работы депутата".

Видео встречи спикера и ветерана было опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов" в пятницу. Пенсионерка, в частности, пожаловалась на случаи воровства со стороны чиновников, высокий уровень инфляции, недостаточную газификацию и проблемы со льготами. Володин заверил, что услышал все высказанное.