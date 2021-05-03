Неверов заявил, что "Единая Россия" быстро обеспечит реализацию поручений президента

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме максимально быстро проработает все вопросы для реализации поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию. Об этом в понедельник заявил глава думских единороссов Сергей Неверов.

"Все, что касается в целом необходимого законодательного регулирования для реализации поручений президента по итогам послания, фракция партии готова максимально быстро проработать и обеспечить принятие в весеннюю сессию", - сказал Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Депутат напомнил, что ранее единороссы уже внесли поправки, "касающиеся выплат беременным, вставшим на учет в медорганизациях, а также семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно и в части 100% выплат по больничным родителям детей до семи лет".

Перечень утвержденных главой государства поручений по реализации послания был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Президент, в частности, до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию от 21 апреля этого года.

Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти, есть также рекомендации регионам и так далее.