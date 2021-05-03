Путин поручил включить поддержку молодежи в каждый нацпроект

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к середине сентября включить меры по поддержке молодежи в каждый национальный проект. Такой пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по реализации послания Федеральному собранию.

"Правительству РФ обеспечить включение в каждый национальный проект (программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи", - говорится в документе. Срок исполнения установлен до 15 сентября.

Выступая с посланием парламенту 21 апреля, Путин предложил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. Он отметил, что положения о демографическом развитии, защите семьи и детства были обозначены в обновленной конституции, и теперь они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти.