Эксперт: визит Блинкена в Киев показал, что США хотят восстановить контроль над Украиной

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о желании Вашингтона восстановить жесткий контроль над Киевом, который был частично утерян из-за внутренних проблем в США во время президентских выборов. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Переговоры устраивались для того, чтобы после пересменки в Белом доме и в значительной степени в Госдепартаменте США восстановить достаточно жесткое постоянное управление со стороны США над украинским начальством", - сказал он.

Как отметил Жарихин, США во время смены руководства отвлеклись на внутренние проблемы, поэтому им важно продемонстрировать, что они по-прежнему заинтересованы в делах Украины. "Они отвлеклись на выборы, на пересменку, у них были свои проблемы. Но сейчас все прошло, поэтому имейте в виду: США следят за каждым шагом [Украины], каждый шаг должен быть согласован. Это главная цель визита. Повседневно Блинкен будет заниматься общемировыми вещами, вопросами с Китаем. А вот [заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд будет заниматься Украиной", - добавил собеседник агентства.

В качестве примера вмешательства США во внутренние дела Украины специалист привел ситуацию со сменой главы компании "Нафтогаз". "Как пример, что нечего [Украине] проявлять инициативу: снятие руководителя "Нафтогаза" и попытка поставить [и. о. министра энергетики Украины Юрия] Витренко в качестве руководителя. Казалось бы, не самый важный вопрос в отношениях между США и Украиной, но он выведен на передний план в повестке дня встречи. Это пример того, что Украина не должна даже во внутренних вопросах действовать вопреки мнению начальства из Вашингтона", - указал эксперт.

Комментируя заявление Зеленского о том, что Киев все еще видит угрозу на границе с Россией, Жарихин подчеркнул, что данная позиция не является чем-то новым. "У Зеленского есть определенная модель, на основании которой они пытаются сделать самое главное - не выполнять минские соглашения", - заключил аналитик.

Зеленский и Блинкен провели в четверг встречу в Киеве. Госсекретарь сообщил, что обсудил с президентом борьбу с коррупцией, обеспечение целостности и независимости антикоррупционных органов и судебной власти. Кроме того, украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что Нуланд, также прибывшая в Киев, посоветовала украинским политикам не развивать тему членства страны в НАТО и выразила недовольство сменой главы компании "Нафтогаз".