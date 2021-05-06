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Эксперт: визит Блинкена в Киев показал, что США хотят восстановить контроль над Украиной

Как отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, США во время смены руководства отвлеклись на внутренние проблемы, поэтому им важно продемонстрировать, что они по-прежнему заинтересованы в делах Украины

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о желании Вашингтона восстановить жесткий контроль над Киевом, который был частично утерян из-за внутренних проблем в США во время президентских выборов. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Переговоры устраивались для того, чтобы после пересменки в Белом доме и в значительной степени в Госдепартаменте США восстановить достаточно жесткое постоянное управление со стороны США над украинским начальством", - сказал он.

Как отметил Жарихин, США во время смены руководства отвлеклись на внутренние проблемы, поэтому им важно продемонстрировать, что они по-прежнему заинтересованы в делах Украины. "Они отвлеклись на выборы, на пересменку, у них были свои проблемы. Но сейчас все прошло, поэтому имейте в виду: США следят за каждым шагом [Украины], каждый шаг должен быть согласован. Это главная цель визита. Повседневно Блинкен будет заниматься общемировыми вещами, вопросами с Китаем. А вот [заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд будет заниматься Украиной", - добавил собеседник агентства.

В качестве примера вмешательства США во внутренние дела Украины специалист привел ситуацию со сменой главы компании "Нафтогаз". "Как пример, что нечего [Украине] проявлять инициативу: снятие руководителя "Нафтогаза" и попытка поставить [и. о. министра энергетики Украины Юрия] Витренко в качестве руководителя. Казалось бы, не самый важный вопрос в отношениях между США и Украиной, но он выведен на передний план в повестке дня встречи. Это пример того, что Украина не должна даже во внутренних вопросах действовать вопреки мнению начальства из Вашингтона", - указал эксперт.

Комментируя заявление Зеленского о том, что Киев все еще видит угрозу на границе с Россией, Жарихин подчеркнул, что данная позиция не является чем-то новым. "У Зеленского есть определенная модель, на основании которой они пытаются сделать самое главное - не выполнять минские соглашения", - заключил аналитик.

Зеленский и Блинкен провели в четверг встречу в Киеве. Госсекретарь сообщил, что обсудил с президентом борьбу с коррупцией, обеспечение целостности и независимости антикоррупционных органов и судебной власти. Кроме того, украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что Нуланд, также прибывшая в Киев, посоветовала украинским политикам не развивать тему членства страны в НАТО и выразила недовольство сменой главы компании "Нафтогаз".

Теги
УкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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