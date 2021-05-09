Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы, условившись о личных контактах

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечали День Победы

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"Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу", - говорится в сообщении.

Условлено, что лидеры будут находиться в постоянном личном контакте, добавили в пресс-службе.

В Кремле уточнили, что собеседники затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня и подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества.