В посольстве РФ ответили на попытки СМИ обвинить Россию в атаке на Colonial Pipeline

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Россия категорически отвергает безосновательные измышления отдельных журналистов США о причастности к кибероперации в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline. Об этом говорится в распространенном в понедельник вечером заявлении посольства РФ в Вашингтоне в Facebook .

"Посольство обратило внимание на попытки ряда СМИ обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом американские власти возлагают ответственность за инцидент на криминальную группу DarkSide и не ассоциируют ее с конкретными странами. Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве", - подчеркивается в тексте.

Американские власти не направляли запросов России о содействии в расследовании этой кибератаки. "На данный момент посольство не обладает информацией о запросах о содействии от американской стороны", - отмечается в тексте.