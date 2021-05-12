Андрея Заренина и Дмитрия Кима назначили замглавы Минцифры

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Заренина и Дмитрия Кима заместителями главы Минцифры РФ. Соответствующие распоряжения опубликованы в среду на портале правовой информации.

"Назначить Заренина Андрея Александровича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Назначить Кима Дмитрия Матвеевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ", - говорится в документах.

Помимо этого, Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Олега Иванова.

По данным пресс-служба Минцифры РФ, Андрей Заренин, ранее занимавший должность замглавы ИТ-департамента правительства, будет курировать государственную политику по формированию спроса на радиоэлектронную продукцию, создание и внедрение, в том числе для государственных нужд, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, учитывающее инновационное развитие отрасли том числе для государственных нужд.

Дмитрий Ким, который ранее был вице-президентом "Ростелекома" и возглавлял макрорегион "Центр" компании, будет курировать выработку государственной политики в сфере электросвязи, включая использование радиочастотного спектра.

Помимо этого, в пресс-службе пояснили, что Минцифры создаст научно-технический центр на базе ФГУП НИИР, в который войдут другие подведомственные учреждения министерства, занимающиеся исследованиями и производством радиоэлектронного оборудования. "Возглавит НТЦ Олег Иванов", - пояснили в министерстве.