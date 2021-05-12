Новым сити-менеджером Петрозаводска стал замглавы Карелии Владимир Любарский

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 мая. /ТАСС/. Депутаты Петрозаводского горсовета в среду выбрали новым сити-менеджером столицы Карелии заместителя главы республики по внутренней политике Владимира Любарского. Его кандидатуру по итогам тайного голосования поддержали 20 человек из 25, пятеро проголосовали против всех, сообщил в ходе сессии Петросовета председатель счетной комиссии Александр Антипов.

"Корсаков Игорь Юрьевич - 0 голосов, Любарский Владимир Константинович - 20 голосов, "против всех" - пять голосов. <…> Главой администрации Петрозаводского городского округа избран Любарский Владимир Константинович", - сказал он.

Новый глава администрации Петрозаводска избран на пятилетний срок. В своем выступлении перед процедурой голосования Любарский заявил, что видит три основные платформы для своей работы: открытость в общении с горожанами, прозрачность и здравый смысл в принятии решений.

"Ключевой задачей на сегодняшний день является наведение порядка с тем городским хозяйством, которое у нас есть. Поэтому если моя работа на этому посту будет способствовать тому, что порядка станет больше, есть шанс, что мы снова увидим Петрозаводск чистым, зеленым, красивым и безопасным", - сказал он.

Документы на конкурс подали 15 кандидатов, среди которых были представители политических партий "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, партии Роста, общественных организаций. По итогам отбора на голосование депутатам представили две кандидатуры - вице-премьера правительства Карелии по вопросам здравоохранения и соцзащиты, главы регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Игоря Корсакова и замглавы Карелии по внутренней политики Владимира Любарского.

Любарскому 53 года, он уроженец Петрозаводска. Окончил Санкт-Петербургскую специальную среднюю школу МВД РФ, высшее образование получил в 2008 году по специальности "Юриспруденция" в негосударственном институте международного права и экономики им. Грибоедова. С 1991 по 2003 годы проходил службу в органах внутренних дел РФ, после чего до 2008 года служил в управлении Госнаркоконтроля по Карелии, в органах МВД по Карелии. С 2009 года работал в Федеральной службы судебных приставов (ФССП), став в 2014 году советником главного судебного пристава РФ. Эту должность он занимал до момента, пока ФССП руководил Артур Парфенчиков, который в 2017 году стал главой Карелии. В 2017 году приступил к работе в администрации главы Республики Карелия.