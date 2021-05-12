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Патрушев обсудил безопасность с мурманским губернатором и полпредом президента в СЗФО

На встрече отдельное внимание уделили вопросам безопасной эксплуатации транспортной инфраструктуры и развития энергетики, сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин

МУРМАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который среду прибыл с рабочей поездкой в Мурманск, провел трехстороннюю встречу с губернатором области Андреем Чибисом и полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александром Гуцаном. Они затронули в том числе вопросы развития энергетики, экономической и экологической безопасности региона, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

"Обсудили вопросы экономической безопасности и экологической безопасности в регионе", - сказал он.

Как уточнил Аношин, на встрече "отдельное внимание уделили вопросам безопасной эксплуатации транспортной инфраструктуры и развития энергетики".

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Патрушев, Николай ПлатоновичМурманская областьГуцан, Александр Владимирович
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