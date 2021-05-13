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Лавров 17 мая проведет переговоры с главой МИД Сьерра-Леоне

Стороны рассмотрят вопросы противодействия терроризму и урегулирование кризисных ситуаций

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая в Москве проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Сьерра-Леоне Набилой Тумис-Коромой. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 мая глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне. Она посетит Москву с рабочим визитом в период с 16 по 18 мая. Планируется предметно обсудить пути активизации взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. В фокусе внимание буду вопросы укрепления российско-сьерра-леонского партнерства в таких сферах, как освоение запасов минерального сырья, топливно-энергетический комплекс, рыболовство".

Она добавила, что стороны также рассмотрят вопросы противодействия терроризму и урегулирование кризисных ситуаций, борьбу с распространением инфекционных заболеваний, реформу Совета Безопасности ООН и проведение саммита Россия - Африка.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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