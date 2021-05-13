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Генсек ООН в беседе с Путиным отметил особый вклад СССР в освобождение мира от нацизма

Президент РФ и генсек ООН также уделили внимание совместным шагам в сфере экологии, в том числе в контексте проблемы изменения климата

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в беседе с президентом России Владимиром Путиным в четверг подчеркнул особый вклад СССР в победу над нацизмом. Об этом по итогам разговора, состоявшегося по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

"Генсекретарь ООН поздравил президента России с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметил особый вклад Советского Союза в освобождение мира от нацизма", - говорится в сообщении.

Путин и Гутерриш в беседе затронули тему подготовки к проведению в 2022 году в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу как центрального мероприятия Международного десятилетия сближения культур ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе. Также президент РФ и генсек ООН уделили внимание совместным шагам в сфере экологии, в том числе в контексте проблемы изменения климата.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГутерриш, Антониу
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