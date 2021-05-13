Захарова назвала прискорбным курс Осло на усиление милитаризации Арктики

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Курс Норвегии на усиление милитаризации Арктики и нагнетание напряженности в этом регионе в угоду партнерам по НАТО прискорбен. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя факт захода 10 мая американской атомной подводной лодки "Нью-Мексико" в порт северонорвежского населенного пункта Тёнснес в 50 км от Тромсё.

"Особенно прискорбно, что в Осло взяли жесткий курс на усиление милитаризации Арктики, нагнетания напряженности в этом традиционно мирном регионе", - сказала она. По словам дипломата, Норвегия ставит стремление угодить "старшим партнерам по НАТО" выше безопасности собственного населения и многолетнего добрососедства с Россией.

Захарова отметила, что специально модернизированный под такие визиты за счет средств Вашингтона гражданский порт Норвегии находится в непосредственной близости от границы с РФ и "становится тем самым очередным форпостом НАТО на норвежской территории".

"Заверения норвежского военного руководства, нацеленные в том числе на умиротворение собственных граждан на севере Норвегии, об отсутствии на борту прибывающих атомных подводных лодок ядерного оружия не внушают доверия, так как по признанию самих норвежцев достоверной информации на этот счет нет, а механизмы контроля над действиями американцев не предусмотрены", - добавила она.

"Вызывает недоумение, что подобным визитам подводных лодок, которые имеют возможность нести на борту атомные боеголовки, власти Норвегии приписывают некую, как они говорят, стабилизирующую роль, называя их, опять же цитата, "прозрачными и предсказуемыми", - отметила Захарова. - Еще бы: атомная субмарина зашла... Что может быть более прозрачного и предсказуемого?"

Дипломат добавила, что "это все-таки лжепосылы", которые не имеют ничего общего с реальностью.