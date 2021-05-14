{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Также у президента запланировано несколько встреч и совещаний

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также несколько встреч и совещаний. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента день рабочих встреч, и будет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Соответственно, информируем вас о тех темах, которые будут стоять на повестке дня", - сказал он.

Песков уточнил, что Путин работает в Ново-Огарево, и напомнил о том, что российский лидер ранее провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Песков: Пашинян не просил у Путина помощи в связи с ситуацией в Сюникской области
Глава государства отметил необходимость выполнения всех положений трехсторонних договоренностей, подчеркнул пресс-секретарь президента
Читать полностью