Слуцкий заявил, что РФ готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Россия готова предоставить площадку в Москве для переговоров по вопросу палестино-израильского урегулирования. Об этом в субботу в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Россия выступает за созыв "ближневосточного квартета". <...> Однако Соединенные Штаты в очередной раз выступили, сказав, что они к этому не готовы, - отметил Слуцкий. - Мы также предлагаем созвать другой "квартет", уже чисто ближневосточный в географическом смысле". Депутат отметил, что речь идет об Израиле, Палестине, арабских странах, восстановивших дипломатические отношения с Израилем, Саудовской Аравии.

"Мы готовы им предоставить московскую площадку. Мы - Россия, министерство иностранных дел. Мы - Государственная дума. Мы ежедневно находимся на связи с коллегами с той и с другой стороны конфликта", - продолжил глава комитета.

Депутат вновь призвал предпринимать шаги по созыву "ближневосточного квартета".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.