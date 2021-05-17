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Путин продлил срок государственной службы полпреду в СКФО Чайке

Срок продлен до 21 мая 2022 года

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о продлении до 21 мая 2022 года срока федеральной государственной гражданской службы своему полпреду в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрию Чайке. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в распоряжении.

Экс-генеральный прокурор РФ Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 году, ему 69 лет. Согласно действующей редакции закона о государственной гражданской службе, предельный возраст пребывания на ней составляет 65 лет. При этом гражданскому служащему, достигшему этого возраста и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичСеверный КавказСКФО
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