Почти 5% избирателей зарегистрировались как выборщики на праймериз "Единой России"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Количество граждан, желающих стать выборщиками на предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, на данный момент составляет почти 5 млн человек. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.

"На данный момент 4,8 млн [выборщиков], это почти 5% избирателей страны", - проинформировал он.

Регистрация выборщиков, которые смогут голосовать за кандидатов, верифицировавшись через портал госуслуг, началась 19 апреля и закончится 28 мая.

Сами праймериз, по итогам которых будут определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму, в онлайн-формате состоятся с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде они пройдут в 43 субъектах России, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.