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Лавров объяснил, почему Чехия и США вошли в список недружественных стран

Причиной для такого решения стали враждебные шаги Праги и Вашингтона, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной для включения их в список недружественных государств. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Недружественные жесты послужили поводом для принятия решения о том, чтобы выравнивать условия, в которых работают наши дипломатические представительства на территории [стран] друг друга - наши в Чехии и в США, их соответственно в РФ. В качестве конкретного шага, который уже был объявлен, мы попросили их привести количество местного нанятого персонала из числа физических лиц - как граждан России, так и граждан третьих стран - до уровня аналогичной категории работников, которые имеются у нас в Чехии и в США", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"[В] США тоже вы знаете - [был произведен] арест нашей дипломатической недвижимости, отказ в допуске уже многие годы для того, чтобы нам посмотреть хоть, в каком состоянии собственность российского государства находится, которую незаконно отняли. [Происходят] регулярные высылки российских дипломатов", - добавил глава МИД РФ. По его словам, Москва неоднократно предупреждала, что так продолжаться дальше не может.

В минувшую пятницу на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного. В распространенном в тот же день заявлении МИД Чехии отмечалось, что РФ своим решением включить республику в список недружественных государств осуществила "дальнейший шаг к эскалации" отношений с Чехией, Евросоюзом и его партнерами.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАЧехияРоссия
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