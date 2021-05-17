Партия пенсионеров рассчитывает получить поддержку на выборах в 22-25 регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Партия пенсионеров ожидает получить хороший результат в ходе выборных кампаний в 22-25 регионах России. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

"В этом году будет 39 выборов в законодательное собрание, из них в 32 мы постараемся принять участие. И я думаю, хороший результат мы достигнем в 22-25 регионах, тогда партия будет довольно сильной. Данная избирательная кампания становится фундаментом нашей будущей большой кампании по выборам в Государственную думу восьмого созыва", - сказал он.

Партия рассчитывает набрать в Петербурге 7-8% голосов. В прошлом году Партия пенсионеров принимала участие в выборах в законодательные собрания девяти регионов России, в семи из которых получила от 5 до 10% мандатов.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 9 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.