Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших иностранных послов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник в Большом Кремлевском дворце примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Среди них - посол Польши Кшиштоф Краевский, посол Молдавии Владимир Головатюк, посол Румынии Кристиан Истрате и посол Афганистана Саид Тайеб Джавад, сообщила пресс-служба Кремля.

"18 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", - говорится в сообщении пресс-службы президента России.

В Кремле уточнили, что верительные грамоты главе российского государства вручат новые послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканской Республики, Республики Чад, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии и Чили.

Это первая в 2021 году церемония вручения верительных грамот. Аналогичное мероприятие проходит обычно несколько раз в год. Президент выступает перед главами дипломатических миссий в Москве и дает свою оценку основным тенденциям в международных делах. Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. На церемонию приглашаются дипломаты, прибывшие в РФ в последние недели.

В 2020 году церемония вручения верительных грамот состоялась дважды - до начала пандемии коронавируса в первые дни февраля, а также в конце ноября. Как пояснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мероприятие проводилось "с учетом новых эпидемиологических реалий" и с соблюдением мер эпидемиологической безопасности как для российского лидера, так и для глав иностранных дипмиссий.