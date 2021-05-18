Рябков заявил, что ни о какой перезагрузке в отношениях с США не может идти речи

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Москва не питает иллюзий по поводу взаимодействия с США, ни о какой перезагрузке отношений в текущем контексте не может идти речи. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном во вторник интервью изданию РБК.

"У нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи", - сказал он.

Россия может задуматься об исключении США из списка недружественных стран при изменении к лучшему содержания политики Вашингтона в отношении Москвы. "Если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений. Правительство Российской Федерации при наличии веских на то оснований может принимать и решения об изменении списка", - сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что Россия готова отменить введенные ограничения в отношении загранучреждений США, но строго на взаимной основе. "Мы готовы отменить введенные ограничения, но только строго на взаимной основе. Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США - за нами не заржавеет. Однако пока таких признаков нет", - сказал он.

Рябков не готов прогнозировать сроки возвращения посла России Анатолия Антонова в США, дипломат продолжает контакты в государственных структурах и общественно-политических кругах. "Посол Антонов продолжает контакты и в государственных структурах, и в общественно-политических кругах. Это работа требует усилий и времени, и мы находимся с ним в теснейшем контакте. Я по-прежнему не готов прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон", - сказал он.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью президента США Джо Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес президента России Владимира Путина. После этого Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Посол США в Москве Джон Салливан 22 апреля отбыл для консультаций в Вашингтон.