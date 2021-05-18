Путин: Россия ценит роль Швейцарии как международного посредника при разрешении споров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия ценит нейтральный статус Швейцарии, ее роль в качестве международного посредника при разрешении споров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Отношения между Россией и Швейцарией, имеющие более чем двухсотлетнюю историю, традиционно основываются на принципах обоюдного уважения, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Поддерживаем активный политический диалог, развиваем разноплановые отраслевые контакты. Высоко ценим нейтральный статус Швейцарии и ее роль в качестве посредника в разрешении международных конфликтов и споров", - сказал Путин.

Посол Швейцарии Кристина Марти Ланг, возглавляющая швейцарское диппредставительство в РФ с января, ранее говорила в интервью ТАСС, что два государства поддерживают хорошие и многогранные отношения во всех областях. Дипломат отмечала, что Швейцария и Россия поддерживают контакты в политической, экономической, финансовой, культурной, образовательной и научной сферах. Она указала, что для Швейцарии Россия - "это один из важнейших партнеров в вопросах мира, безопасности и экономического развития, поэтому именно на эти направления посольство в Москве направляет значительную часть своих ресурсов".

Ланг также отметила, что в 2020 году, несмотря на связанные с пандемией ограничения, стороны продолжали поддерживать контакты, на 2021 год также запланированы "различные встречи".