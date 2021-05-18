Аксенов возмутился словам Зеленского о "возвращении" Крыма Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Глава республики Крым Сергей Аксенов возмутился словам президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова Киеву и "защите прав обиженных" в республике. Политик напомнил, что киевский режим ассоциируется с водной, энергетической, транспортной, продовольственной блокадами, попытками диверсий и провокации.

По данным СМИ, во вторник Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть "оккупированный" Крым под контроль Киева и "защитить права обиженных".

"Отсюда можно сделать только один вывод: Украине нужна территория без людей. Как говорят украинские нацисты, Крым должен быть украинским или безлюдным. Так что Киев может не сомневаться: крымчане всех национальностей в полной мере оценили его "заботу" и его "защиту", - написал политик во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

Глава республики добавил, что супруга нынешнего президента Украины оплачивает в крымскую казну в срок коммунальные платежи.

"Кстати. Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну, - это тоже вклад в борьбу с "оккупацией"?" - поинтересовался Аксенов.