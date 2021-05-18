Ивановская облдума рассмотрит возвращение экс-главы региона Конькова в депутаты

ТАСС, 18 мая. Ивановская областная дума ждет документы из суда, чтобы принять решение о дальнейшей работе в качестве депутата бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, в отношении которого накануне Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело о растрате 700 млн рублей в связи с истечением срока давности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ивановской облдумы.

"Мы пока не может комментировать возможность возвращения Конькова в областную думу до тех пор, пока не увидим вчерашнее решение суда. Будем ждать эти документы и смотреть, что в них", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что сам Коньков пока не связывался с представителями областной думы относительно своего возвращения.

В сентябре 2018 года Коньков был избран депутатом Ивановской областной думы по единому областному избирательному округу от "Единой России". В облдуме он является членом комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Коньков был задержан 31 мая 2019 года в собственном доме в Иванове по уголовному делу о хищении около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо". Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). После ареста экс-губернатор на протяжении восьми месяцев провел в СИЗО, с марта 2020 года находился под домашним арестом, в апреле 2021 год суд смягчил меру пресечения на подписку о невыезде. 17 мая Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело против Конькова в связи с истечением срока давности.