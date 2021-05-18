Захарова ответила главе МИД Украины на слова о трюке с вывозом граждан из Непала

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе на его слова о российском трюке с вывозом туристов из Непала. Соответствующий пост она опубликовала во вторник на своей странице в Facebook.

"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан независимо от национальности и гражданства и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение, - указала она. - Понимаю, почему вы не подобрали нужное словосочетание - его нужно знать".

Ранее Кулеба назвал вывоз Россией туристов из Непала трюком, пояснив свое высказывание тем, что представитель "Аэрофлота" предлагал билеты на рейс в Москву, на который еще не было дано разрешения, а Россия "уже начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства".

"Наш посол в Непале Алексей Новиков вновь творит чудеса - домой вернулись российские граждане, застрявшие уже в нынешнем году в этой стране из-за внезапно введенного локдауна. Спасибо всему коллективу российского посольства и, конечно, непальским коллегам за содействие в возвращении россиян", - отметила официальный представитель.

Как добавила Захарова, 18 мая из Непала "Аэрофлотом" были вывезены не только россияне, но и граждане Белоруссии, Литвы, Молдавии, Мальты, Латвии, Таджикистана, Казахстана, а также 10 граждан Украины.

Она обратила внимание на то, что "в то время, как все благодарят за помощь, киевский режим мимо лужи пройти не смог и на этот раз".