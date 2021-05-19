Путин проведет совещание по выполнению его послания парламенту

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию. Как сообщил накануне журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча пройдет в режиме видеоконференции.

По данным пресс-службы Кремля, с основным докладом выступит председатель правительства Михаил Мишустин. О законодательном обеспечении реализации послания доложит первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Также запланированы выступления вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина. Они расскажут о ходе выполнения президентского послания в курируемых ими отраслях.

Послание Федеральному собранию Путин огласил 21 апреля в "Манеже". Его выступление было посвящено в основном внутренним вопросам - от преодоления последствий пандемии до новых мер поддержки регионов.

Как заявлял после послания глава Минфина Антон Силуанов, прямые расходы бюджета на реализацию мер послания предусмотрены в объеме 400 млрд руб. По данным ведомства, эти шаги могут быть профинансированы за счет резервного фонда правительства, дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет перераспределения внутри бюджета в соответствии с приоритетами.

Предложенные меры

Глава государства в послании озвучил, в частности, блок социальных мер, среди них - выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, выплаты беременным, которые находятся в трудной материальной ситуации. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей перед началом учебного года. При этом президент не исключил, что такая мера будет сохранена и в следующие годы.

Также Путин не обошел вниманием тему цен и доходов населения. По его словам, пандемия нанесла удар по благосостоянию россиян, и властям РФ предстоит обеспечить рост реальных доходов граждан. Глава государства отметил, что доходы, в частности, съедает рост цен, и задача правительства - регулировать их рыночными методами. При этом государство не будет директивно устанавливать цены, заверил Путин.

Президент заявил о необходимости как минимум до конца года продлить программу кешбэка на туристические поездки по России, а родителям, отправляющим детей в летние лагеря, - возмещать половину стоимости путевки.

Бизнесу глава государства пообещал упростить валютный контроль для несырьевых экспортеров, рассмотреть возможность "донастройки" налогового законодательства по итогам 2021 года, поощрять тех, кто вкладывает, а не выводит дивиденды. Туристическую сферу он предложил развивать за счет льготных кредитов под 3-5% годовых. Кроме того, Путин поручил направить средства Фонда национального благосостояния на крупные инфраструктурные проекты, например, на продление скоростной автотрассы Москва - Казань до Екатеринбурга.

Еще один блок - обеспечение долгосрочной устойчивости региональных финансов. Путин предложил часть коммерческого долга региона, превышающую 25% его доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, а истекающие бюджетные кредиты пролонгировать. Эту меру правительство уже утвердило соответствующим постановлением на минувшей неделе. Также регионы, по словам Путина, получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет.

Не дожидаясь поручений

На следующий день после послания, 22 апреля, глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что правительство сразу должно начать работу по реализации задач, поставленных президентом. По его словам, "не надо ждать формального выхода поручений, президент все задачи в послании уже обозначил, начинать эту работу необходимо уже сегодня". Он потребовал от коллег по кабинету министров "незамедлительно приступить к проработке поручений главы государства и подготовить необходимую правовую базу".

28 апреля Мишустин сообщил, что за три дня после оглашения послания уже практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов. Главная задача, по его словам, - реализовать послание быстро и эффективно.

Социальные выплаты, которые анонсировал президент, по словам Мишустина, должны быть проведены без волокиты и лишних заявлений со стороны родителей. Премьер поручил доложить до 17 августа об осуществлении выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам.

3 мая Кремль опубликовал перечень поручений Путина по реализации послания. Глава государства до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования мероприятий, предусмотренных его посланием. Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти, прописаны также рекомендации регионам.