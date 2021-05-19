Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Назарова

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова.
Ранее Назаров написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий сенатора с 11 мая. Назаров входил в состав комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Его полномочия должны были окончиться в сентябре 2021 года.
Как сообщается на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Север", Назаров решением совета директоров избран гендиректором предприятия.