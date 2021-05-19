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Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Назарова

Он избран гендиректором предприятия "Газпром межрегионгаз Север"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил сенаторские полномочия бывшего губернатора Омской области Виктора Назарова.

Ранее Назаров написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий сенатора с 11 мая. Назаров входил в состав комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Его полномочия должны были окончиться в сентябре 2021 года.

Как сообщается на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Север", Назаров решением совета директоров избран гендиректором предприятия.

Теги
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