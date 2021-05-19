В Госдуме заявили, что никаких сигналов от США по ДОН и ДРСМД пока не поступало

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сигналы о готовности США возобновить свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН) и Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) пока не поступали. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Нет, не поступало. Может быть, та встреча, которая планируется между президентами США и РФ, даст некие ответы на те угрозы, которые существуют, в том числе и для Российской Федерации", - сказал Красов.

Говоря о возможной денонсации ДРСМД, участие в котором Россией приостановлено, парламентарий отметил, что Москва не запускает соответствующие процедуры, давая возможность Вашингтону вернуться к соглашению. "Мы даем возможность еще нашим коллегам, чтобы они поступили благоразумно", - добавил он. Денонсация ДРСМД пока не планируется, но "все будет зависеть" от американской стороны, подчеркнул депутат.

По его словам, договор нарушали не только США, но и Франция с Грузией. Красов признал, что ДОН обеспечивал "некую стабильность в военной сфере". "Договор по открытому небу повышал уровень доверия в военной сфере всех государств-участников. Россия для этого договора сделала очень многое", - считает он. При этом Россия, не форсируя процедуру денонсации соглашения, дает возможность США "вернуться к диалогу", указал он.