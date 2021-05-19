Доходы главы Тамбовской области выросли в 2020 году на 1 млн

ТАМБОВ, 19 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Тамбовской области Александра Никитина в 2020 году выросли более чем на 1 млн рублей по сравнению с 2019 годом и составили чуть более 4,45 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные на сайте администрации региона в среду.

"Декларированный годовой доход за 2020 год - 4 457 755,79 рублей", - говорится в документе. В 2019 году доход Никитина составлял 3,36 млн рублей.

Согласно декларации, в собственности у Никитина, как и в 2019 году, находятся квартира площадью 135,7 кв. м и гараж 49,1 кв. м, в пользовании губернатор указал жилой дом площадью 237,7 кв. м.

Доход супруги губернатора Татьяны Никитиной, напротив, значительно сократился, составив чуть более 57 тыс. рублей. В 2019 году она указала доход в размере 3,02 млн рублей. Недвижимости в собственности у супруги губернатора не зарегистрировано, в пользовании имеется дом площадью 237,7 кв. м. Эта же жилплощадь числится в пользовании у троих несовершеннолетних детей Никитиных. Автомобилей в собственности у семьи нет.