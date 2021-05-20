Мишустин и премьер Азербайджана проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов проведут в четверг переговоры в Москве, по итогам которых ожидается подписание ряда документов о развитии сотрудничества двух стран. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Планируется, что главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов в транспортной, промышленной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече будет уделено противодействию коронавирусной инфекции, отметили в правительстве РФ.

"По итогам переговоров Михаила Мишустина и Али Асадова ожидается подписание совместных документов о развитии сотрудничества России и Азербайджана", - добавили в пресс-службе.

Асадов прибыл в Россию с официальным визитом в среду. Это будет их первая личная встреча с Мишустиным, до этого они неоднократно общались по телефону и участвовали по видеосвязи в заседаниях совета глав правительств СНГ. Как сообщала пресс-служба кабмина РФ, в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 апреля, Мишустин и Асадов обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и реализацию совместных проектов в разных областях.

Вакцинация от коронавируса в Азербайджане началась в январе, в марте власти республики разрешили применение российской вакцины "Спутник V", доставка очередной ее партии ожидается до конца текущего месяца. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 19 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин, сообщала в среду пресс-служба Кремля.