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Лавров заявил, что в США обсуждают планы развертывания дополнительных военных сил в Польше

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон обсуждает планы развертывания дополнительных военных сил в Польше. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания министерской сессии Арктического совета.

"В частности, планы [размещения дополнительных сил НАТО] в открытую обсуждаются, я вчера поинтересовался у Блинкена на этот счет. Обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных, существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО 1997 года", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПольшаБлинкен, Энтони
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