Лавров: Россия не видит причин для развертывания военными блоками программ в Арктике

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Россия не видит конфликтного потенциала в Арктике и причин для развертывания в регионе программ каких-либо военно-политических блоков. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном по итогам заседания министерской сессии Арктического совета.

"Мы исходим из того, что Арктика должна оставаться территорией мира, стабильности, конструктивного взаимодействия. Не видим, мы еще раз подчеркнули сегодня на заседании, какого-либо потенциала для конфликта, тем более для развертывания здесь программ каких-то военно-политических блоков. Мы довольны, что большинство наших партнеров придерживаются таких же позиций. Убеждены, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание региона", - сказал министр.