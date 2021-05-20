Лавров на встрече с премьером Исландии пошутил про Блинкена и вулканы

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на встрече с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир с иронией отметил, что вулканы в Исландии стали намного активнее.

Вместо прикосновения локтями, которое уже стало традиционным видом приветствия во время пандемии, министры обменялись жестами намасте - полупоклоном с соединенными ладонями. Затем Якобсдоттир поинтересовалась у российского министра, когда он прибыл в Рейкьявик: "Не вчера же, да?" "Вчера. До этого был госсекретарь [США Энтони] Блинкен", - с улыбкой ответил Лавров.

Российский министр также отметил, что посещает Рейкьявик уже в третий раз. "Я был здесь в 2004 и 2010 годах", - поделился он, добавив, что вулканы за это время стали "намного активнее".

Лавров также сделал запись в книге почетных гостей: "С наилучшими пожеланиями Исландии и жителям этой страны". Министр в начале встречи с президентом Исландии Гудни Торласиусом Йоханнессоном передал ему слова приветствия от российского лидера Владимира Путина. "Наилучшие пожелания от президента Путина", - сказал министр.

Лавров также напомнил, что Йоханнессон в 1980-х годах учился в России. "Да, это было хорошо!" - ответил на русском исландский президент. "Это было здорово!" - со смехом парировал российский министр. Встреча с президентом Исландии завершает рабочий визит Лаврова в Рейкьявик.