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Кризис на Украине

Захарова заявила, что минские соглашения будут действенными при их выполнении сторонами

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что делегация Киева передала партнерам по "нормандской четверке" новый план по урегулированию конфликта в Донбассе

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе являются действенным документом, если его выполнят те, кто поставил под ним подписи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда", комментируя публикации СМИ о передаче Киевом партнерам по "нормандской четверке" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) нового плана по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Дипломат подчеркнула, что минские договоренности - это документ, "выработанный на основе анализа - анализа исторического, ситуации на земле" и перспектив, и "он не является просто политически конъюнктурным". "Он является действенным, если его выполнят те, кто под ним поставил подписи. И также, если на тех, кто под ним поставил подписи, будут оказывать влияние по его выполнению те, кто вовлечен в эту ситуацию", - сказала Захарова.

"Я обращу ваше внимание, что минские договоренности подчеркнуто представлялись нашей страной неоднократно как реальная база правовая, принятая не только подписавшими сторонами, но и мировым сообществом, прошедшая легализацию через Совбез ООН, легализацию не потому, что она была спорной, это соглашение, а потому что оно теперь стало обязательным", - подчеркнула дипломат.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с США и привлечь их к урегулированию конфликта, но пока не готов сообщить о том, в каком формате это может быть.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что делегация Киева передала партнерам по "нормандской четверке" новый проект так называемых кластеров для разработки плана урегулирования конфликта в Донбассе. Как отмечает издание, предложения Украины расходятся с позицией России и направлены на изменение условий минских соглашений.

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