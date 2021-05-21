Захарова заявила, что минские соглашения будут действенными при их выполнении сторонами

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе являются действенным документом, если его выполнят те, кто поставил под ним подписи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио " Комсомольская правда ", комментируя публикации СМИ о передаче Киевом партнерам по "нормандской четверке" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) нового плана по урегулированию конфликта в Донбассе.

Дипломат подчеркнула, что минские договоренности - это документ, "выработанный на основе анализа - анализа исторического, ситуации на земле" и перспектив, и "он не является просто политически конъюнктурным". "Он является действенным, если его выполнят те, кто под ним поставил подписи. И также, если на тех, кто под ним поставил подписи, будут оказывать влияние по его выполнению те, кто вовлечен в эту ситуацию", - сказала Захарова.

"Я обращу ваше внимание, что минские договоренности подчеркнуто представлялись нашей страной неоднократно как реальная база правовая, принятая не только подписавшими сторонами, но и мировым сообществом, прошедшая легализацию через Совбез ООН, легализацию не потому, что она была спорной, это соглашение, а потому что оно теперь стало обязательным", - подчеркнула дипломат.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с США и привлечь их к урегулированию конфликта, но пока не готов сообщить о том, в каком формате это может быть.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что делегация Киева передала партнерам по "нормандской четверке" новый проект так называемых кластеров для разработки плана урегулирования конфликта в Донбассе. Как отмечает издание, предложения Украины расходятся с позицией России и направлены на изменение условий минских соглашений.