Совфед сформировал делегацию для наблюдения за выборами президента Сирии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совет Федерации сформировал делегацию для наблюдения за выборами президента в Сирии, ее возглавит член комитета по обороне и безопасности Сергей Муратов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Делегация Совета Федерации будет наблюдать за выборами в Сирии. Она уже сформирована. Ее возглавит Сергей Муратов, который является руководителем группы по сотрудничеству с парламентом САР", - сказал он.

По словам Карасина, в делегацию вошли члены комитета СФ по международным делам Вадим Деньгин и Олег Селезнев, а также сотрудник аппарата. "С ними вместе полетят представители от Общественной палаты Максим Григорьев и Михаил Аничкин", - добавил глава международного комитета СФ.

Президентские выборы пройдут в Сирии 26 мая. Борьбу за пост главы государства ведут три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший госминистр и депутат Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, который возглавляет Сирийский демократический фронт.

Предвыборная кампания стартовала 16 мая и продлится до 24 мая. Днем тишины, когда прекращается любая агитационная деятельность кандидатов в депутаты и их выступления в СМИ, объявлено 25 мая.