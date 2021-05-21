Карасин указал на недопустимость новых провокаций в отношении россиян в Грузии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил важность недопущения новых провокаций в отношении граждан России на территории Грузии в разговоре со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Карасина по итогам видеоконференции, в которой также приняли участие представители МИД и министерств транспорта двух стран.

"Положительная динамика [в товарообороте] контрастирует с откровенно недружественными по отношению к России заявлениями и шагами некоторых грузинских представителей, в том числе на международных площадках, что мешает укреплению практического взаимодействия, объективно выгодному процессу нормализации отношений. С российской стороны отмечена важность недопущения новых провокаций в отношении наших граждан на территории Грузии", - говорится в сообщении.

В то же время стороны констатировали позитивную динамику в торгово-экономической сфере, несмотря на неблагоприятную политическую конъюнктуру. "Россия остается вторым после Турции торговым партнером Грузии и основным рынком сбыта ее продукции, в том числе крупнейшим потребителем грузинского вина, поставки которого на российский рынок выросли за первые четыре месяца 2021 года на 28% по сравнению с тем же периодом 2020 года", - говорится в сообщении.

Вопрос дипломатической собственности

Карасин и Абашидзе подтвердили интерес к обоюдному решению проблемы дипломатической собственности.

"Подтвержден обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности", - сообщили ТАСС в пресс-службе сенатора.

Транспортное сотрудничество

Представители РФ и Грузии также обсудили транспортное сотрудничество в Закавказье. "При обсуждении региональной проблематики привлекли внимание к возможностям, которые открываются в плане разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте реализации совместных заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, представители РФ и Грузии приветствовали итоги состоявшегося 28 января 2021 года рабочего совещания по вопросу модернизации межгосударственных автомобильных пунктов пропуска Верхний Ларс - Казбеги и дорожной инфраструктуры. "Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения по Военно-грузинской дороге", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе указали, что стороны достигли понимания о необходимости продолжения работы над практической реализацией российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года.

Очная встреча

Карасин и Абашидзе договорились провести очную встречу во второй половине текущего года, если позволит эпидемическая обстановка. "Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Григория Карасина и Зураба Абашидзе во второй половине года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка", - указали в пресс-службе.

Пражский переговорный формат Карасин - Абашидзе существует с 2012 года. Он остается единственным прямым диалогом между Москвой и Тбилиси.

Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения в 2008 году. В настоящий момент действуют секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси и секция интересов Грузии при диппредставительстве конфедерации в Москве.