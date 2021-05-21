Лавров заявил, что Россия во внешней политике никогда не будет "подставлять вторую щеку"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия выступает за мир, но никогда в отношениях с другими странами не будет "подставлять вторую щеку". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, общаясь с участниками марафона "Новое Знание".

"Наша главная цель - не миролюбие и не договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан. А договор - это инструмент, и он может быть только равноправным. Миролюбие - да, мы всегда за мир, но мы никогда не говорили, как бы мы ни любили Льва Толстого, что мы будем подставлять вторую щеку", - сказал Лавров.

Министр вспомнил ситуацию с расширением НАТО за счет стран Прибалтики. "Их затащили в НАТО, а нам сказали: вы только не волнуйтесь, они успокоятся от своих фобий, все будет хорошо, у вас на границе будет спокойно. Ничего подобного. Сейчас в НАТО хвост виляет собакой, русофобское меньшинство и в НАТО, и в ЕС. Прибалтийская "тройка" - лидер русофобского меньшинства, они постоянно требуют все новых и новых наказаний Российской Федерации. И надеются, что американцы будут их покрывать", - отметил глава российского МИД.

"Другой пример. Во дворе, когда я рос, выходили ребята - кто побольше, кто поменьше, - и всегда был большой и самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него они - как рыбы-прилипалы у акулы. Они подбегали к новенькому: дай 10 копеек или 15 копеек, тогда это большие деньги были. И когда им отвечали негативно, тут же выходил этот главный пацан и уже обеспечивал суверенитет своей территории", - рассказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что не согласен с утверждением о том, будто Россия спускает все с рук странам Запада. "Этот период давно пройден. После развала СССР мы так стремились в западные структуры на их условиях... Мы были слишком большие все равно, чтобы они нас переварили, поэтому никто нас никуда не принял, слава Богу. Это было воспринято как слабость как раз. Этот период давно у нас уже оценен, уроки извлечены, и он безвозвратно ушел в прошлое", - резюмировал Лавров.