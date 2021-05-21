Захарова заявила, что дипломатические представительства РФ в США работают в обычном режиме

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российские дипломатические представительства в США продолжают работать в штатном режиме, несмотря на усиливающееся давление американских властей. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей, оставшиеся российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел посольства России в Вашингтоне продолжают работать с полной отдачей без перехода на облегченный режим, как дипмиссия США в Москве, - говорится в комментарии. - Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств, пока для этого сохраняется хотя бы малейшая возможность".

Захарова обратила внимание на то, что "американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о заморозке генконсульства в Екатеринбурге, а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам". "В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовались в Вашингтоне, неправомерно искать виноватых, объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала", - указала дипломат.

По ее словам, именно Вашингтон развязал длительную визовую войну, незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего Западного побережья США.

В официальном аккаунте диппредставительства в Instagram 17 мая была опубликована информация, что генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покидает эту должность. При этом она выразила надежду на скорое возобновление в полном объеме работы диппредставительства в Екатеринбурге. Позднее в генконсульстве сообщили о сокращении штата сотрудников.