Единороссы откроют федеральный центр предварительного голосования 24 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федеральный ситуационный центр предварительного голосования партии "Единая Россия" заработает 24 мая. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе единороссов.

"Единая Россия" 24 мая откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования. В нем будут круглосуточно следить за проведением процедуры по всей стране", - отмечается в сообщении.

Работать в ситуационном центре будут члены федерального организационного оргкомитета, сотрудники центрального исполкома партии, юристы и IT-специалисты.

Как уточнил председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин, в центре также будет оказываться помощь субъектам РФ в разрешении вопросов при возникновении нештатных ситуаций. "То есть это будет не только сбор всех данных по ходу голосования, но и отслеживание всех возможных нарушений и спорных ситуаций. Ситуационный центр будет работать до утра 31 мая", - сказал Карелин, слова которого привели в пресс-службе.

Такие же ситуационные центры будут открыты и в регионах. 29 мая перед открытием счетных участков для голосования федеральный ситуационный центр станет также центром сбора информации о ходе очного предварительного голосования.

"С 22:00 мск ситуационный центр будет принимать данные по открытию счетных (избирательных) участков и текущей явке, по нарушениям в ходе очного голосования и закрытию счетных участков, собирать данные по итоговым протоколам. Регионы должны ввести их до утра 31 мая. Сразу после этого они будут оцифрованы и появятся на сайте предварительного голосования", - пояснил Карелин. Вместе с ситуационным центром для участников предварительного голосования - кандидатов и избирателей - будет работать телефонная горячая линия 8-800-555-0200. На нее можно обратиться по всем возникающим вопросам.

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" - единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Процедура пройдет с 24 по 30 мая электронно по всей стране. В ее основе - технология блокчейн, которая позволяет обеспечить анонимность и легитимность голосования. Накануне голосования, 23 мая, состоится процедура разделения электронных "ключей" шифрования. Части "ключа" будут переданы на ответственное хранение нескольким членам федерального оргкомитета, который наполовину состоит из представителей общественности. В момент завершения процедуры они будут соединены, после чего начнется подсчет голосов.

Итоги предварительного голосования подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде. Он пройдет 19 июня в Москве.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.