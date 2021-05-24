Лавров: другие страны признают, что для решения конфликтов в мире нужен диалог РФ и США

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международные партнеры отмечают, что без диалога РФ и США трудно решать региональные конфликты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"На России и США - двух крупнейших ядерных державах - лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности, - сказал он. - Без полноценного российско-американского диалога мировому сообществу очень трудно противостоять трансграничным вызовам и угрозам, добиваться урегулирования региональных конфликтов. Об этом, кстати, нам и американцам постоянно напоминают наши международные партнеры".

Лавров отметил, что это понимание стало одной из причин того, что в Москве взяли в проработку предложение Вашингтона провести саммит летом в одной из европейских стран. "В ходе моей беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшейся 20 мая в Рейкьявике, американская сторона проявила в целом конструктивный настрой, что обнадеживает", - добавил министр.

Преодоление разногласий

Москва и Вашингтон при наличии обоюдного стремления способны преодолеть все накопившиеся разногласия, считает Лавров.

"Мы со своей стороны всегда выступали за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном, разбор тех завалов, которые мешают нам двигаться вперед. Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно", - сказал он.

Лавров назвал нездоровой ситуацию, которая сложилась в российско-американских отношениях за последние годы. "Накопилось немало раздражителей. Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. Включая ничем не спровоцированные публичные выпады. Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами", - указал министр.

Темы для обсуждения на саммите президентов

Россия готова к обсуждению любых вопросов российско-американских отношений на встрече президентов, сказал Лавров.

"В самом общем плане могу сказать, что, как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, мы готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов", - сказал он.

Министр пояснил, что подготовка предложений к повестке дня - это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах, но в конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите.

13 апреля президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание альянса - 14 июня в столице Бельгии.