МИД РФ назвал несерьезными обвинения Госдепа в том, что РПЦ находится на особом положении

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Обвинения США в том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится на особом положении являются несерьезными. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича в связи с докладом Комиссии США по свободе верующих и ежегодным докладом Госдепартамента.

"Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении". А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ - это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны", - отмечается в комментарии.

Заявления американской стороны в докладах Комиссии по свободе верующих и ежегодном докладе Госдепа о ситуации со свободой вероисповедания в России являются набором политизированных штампов и измышлений, считают в МИД РФ. "О чем же мы читаем в упомянутых докладах? В них все тот же набор политизированных штампов и измышлений, фактов, во многом почерпнутых из материалов российских НПО, занимающихся правозащитной проблематикой. Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним - нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов", - отмечается в комментарии.