Лавров: Россия и Греция намерены содействовать преодолению негативных последствий пандемии

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Россия и Греция договорились содействовать преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции ради двустороннего сотрудничества. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Обсудили, конечно же, пути взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обеспечение эпидемиологической безопасности наших граждан. Договорились содействовать преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 для практической кооперации между нашими странами", - сказал он.

По словам министра, они констатировали, что, несмотря на непростую санитарно-эпидемическую обстановку, сотрудничество России и Греции продолжает поступательно развиваться. "Трудно переоценить в этой связи роль конструктивного политического диалога на высшем и высоком уровнях. Мы сегодня рассмотрели ход реализации договоренностей, которые достигались президентом России [Владимиром Путиным] и премьер-министром Греции [Кириакосом Мицотакисом], а также те решения, которые обсуждались в ходе встречи председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Греческой Республики Мицотакиса 24 марта в Афинах, а также в ходе их телефонного разговора, который состоялся 5 мая", - добавил Лавров.