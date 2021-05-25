Постпред РФ: США и Иран настроены без задержек двигаться к урегулированию ядерной сделки

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Все участники переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе США и Иран, настроены без лишних задержек продвигаться вперед по урегулированию этого вопроса. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

По его словам, РФ, как и коллеги по СВПД, ориентируется на то, чтобы переговоры были завершены "в начале июня или, по крайней мере, до середины июня, чтобы президентские выборы в Иране не создали вокруг переговорного процесса каких-либо проблем". "Получится ли это, жизнь покажет. В принципе, настрой у всех делегаций, включая американскую и иранскую, хороший - есть стремление, как нам кажется, без лишних задержек продвигаться вперед. 25 мая начнется пятый раунд, который, мы надеемся, станет финальным и завершится заключением договоренности по СВПД", - сказал Ульянов.

Постпред считает, что завершить переговоры до намеченных на 18 июня выборов в Иране было бы важно, поскольку за ними может открыться "новое пространство политической неопределенности", что сделает жизнь переговорщиков заметно сложнее.

Участники переговоров, которые ведутся с начала апреля в очном формате в Вене, отмечают устойчивый прогресс в работе. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения СВПД: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ирана.