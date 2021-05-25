МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил глав государств и правительств африканских стран с Днем Африки, отметив готовность Москвы поддерживать их усилия по противодействию терроризму, эпидемическим заболеваниям и другим вызовам глобальной безопасности. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"В России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнерами, неизменно поддерживают их усилия, направленные на урегулирование локальных конфликтов, на противодействие терроризму, экстремизму, наркотрафику, эпидемическим заболеваниям и другим вызовам региональной и глобальной безопасности", - говорится в послании Путина.

Отметив, что День Африки стал символом победы народов континента над колониализмом, их стремления к независимости, миру и процветанию, глава российского государства указал на значительные успехи стран в экономической и социальной областях, а также на их растущую роль в решении вопросов международной повестки. Он сделал акцент на расширении конструктивного сотрудничества и продвижении интеграционных процессов в рамках Африканского союза и ряда субрегиональных структур.

Путин выразил уверенность, что на основе договоренностей, достигнутых в 2019 году на саммите Россия - Африка, удастся обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса российско-африканских связей.