Лавров: Россия может рассчитывать на снятие определенных раздражителей в отношениях с США

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Москва может рассчитывать на снятие некоторых раздражителей в диалоге с Вашингтоном, если будут предприниматься усилия в этом направлении, но это не будет просто. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Манера, в которой излагалась позиция американской стороны, я считаю, была уважительной и позволяющей рассчитывать, что через завязывание серьезного конкретного диалога по практическим, не выдуманным угрозам и рискам мы можем рассчитывать, если усилия с обеих сторон будут предприниматься, на снятие определенных раздражителей. Это будет небыстро, непросто", - сказал он.

По словам министра, беседа секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Женеве была откровенной и учитывала все существующие в двусторонних отношениях разногласия. "Разговор, который вчера состоялся у Николая Патрушева с Джейком Салливаном, касался всего спектра наших отношений точно так же, как мы это обсуждали за неделю до этого в Исландии с государственным секретарем [США] Энтони Блинкеном. И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не затушевывающими наши разногласия, которые серьезные и глубокие", - сказал он.

Лавров отметил, что эти разногласия распространяются как на международные, так и на двусторонние вопросы.

Саммит Россия - США

Российская позиция в отношении возможного саммита РФ - США будет объявлена в ближайшее время, добавил Лавров.

"Мы, как уже не раз было сказано, позитивно оценили предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет объявлена в самое ближайшее время", - сказал он.

13 апреля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране.