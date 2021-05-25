Россия и Китай подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию двусторонних отношений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи провели во вторник в Москве 16-й раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности с участием ряда министерств и ведомств двух стран. Как сообщили во вторник в пресс-службе аппарата российского Совбеза, представители РФ и КНР отметили близкие или совпадающие позиции государств по актуальным международным проблемам.

"Николай Патрушев и Ян Цзечи подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних отношений, защите национальной, региональной и глобальной безопасности, отстаиванию справедливого миропорядка при главенствующей роли ООН", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, несмотря на пандемию, российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия продолжают неуклонно развиваться по всем направлениям.

На консультациях был обсужден широкий круг вопросов, касающихся отношений РФ и КНР в различных сферах, в том числе в области военного и военно-технического сотрудничества. Отдельное внимание было уделено взаимодействию двух стран в многосторонних форматах, проблематике международной и региональной безопасности, уточнили в российском Совбезе.

Состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности, а также по ситуации в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в СБ РФ, Патрушев и Ян Цзечи отметили "близкие или совпадающие позиции, с которыми Россия и Китай выступают по актуальным международным проблемам, что обеспечивает плотную координацию во внешнеполитической сфере".

Ян Цзечи сейчас находится с визитом в России. Он занимает пост главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, который в неформальной партийно-государственной иерархии Китая находится выше главы МИД КНР и является высшей дипломатической должностью в стране.