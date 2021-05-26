Посол России в Минске назвал незрелой реакцией инцидент с госфлагом Белоруссии в Риге

МИНСК, 26 мая. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов назвал инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге "незрелой реакцией".

"То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России...", - сказал он в среду журналистам, сообщает агентство БелТА.

Дипломат отметил, что иногда полезно что-то не делать впопыхах. "Я не говорю о профессионализме, соблюдении стандартов международного права. Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция", - подчеркнул Лукьянов.

Ранее сообщалось, что в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира, мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 24 мая публично заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику, которую использует белорусская оппозиция.